Яценюк: Україна має залишитися основним транзитером газу до ЄС

Україна має залишитися основним транзитером газу до Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявив журналістам у Кривому Розі, коментуючи підписання міжнародної багатосторонньої угоди про будівництво газопроводу «Набукко».

«Це дуже добре, що в світі йде дискусія і будуються проекти щодо диверсифікації джерел поставок газу. Якби я балотувався на пост президента Європейського Союзу, я, напевно, цілком і повністю виключно схвально підтримав би цей проект» - зазначив він.

Водночас А.ЯЦЕНЮК зауважив, що для України реалізація проекту “Набукко” не є вигідною.

«Але що означає це для України? Це проект в обхід України. Такий самий проект, як «Північний потік». Тоді чому ми не підтримуємо «Північний потік», який будує Росія? Тому що це означає тільки одне – Україна втрачає свої транзитні можливості», - зазначив лідер «Фронту змін».

А.ЯЦЕНЮК вважає неправильним «діяти за принципом, що все, що погане для Росії - добре для України».

«А цей проект сьогодні ставить під питання українські транзитні можливості. Тому для України найважливіше - усвідомити, що ми повинні зберегти за собою не тільки потенціал, але й можливість бути основним транзитером газу до ЕС», - підкреслив він.

Коментуючи заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що він готовий забезпечити транзит російського газу в Європу навіть ціною відключення від газопостачання українського споживача, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Україна, на превеликий жаль, не має жодних міжурядових і міждержавних домовленостей між Україною і ЄС. І нам треба готуватися до зимового періоду. Я сподіваюся на те, що разом з нашими європейськими партнерами і росіянами, які також є нашими партнерами, ми забезпечимо транзит газу до Європи. Але при цьому, якщо на терезах буде Україна чи ЕС, то у мене на цих терезах переважить виключно Україна», - наголосив політик.