Щоб залучити американські інвестиції, Україні треба скоротити корупцію

Експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України Олександр ПАЛІЙ вважає, що Україні для збільшення американських інвестицій необхідно знизити рівень корупції.

Таку думку О.ПАЛІЙ висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи можливі результати візиту в Україну віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА.

“Питанням при залученні американських інвестицій є зменшення рівня корупції у країні. Американський уряд намагається максимально уникати прямого керування своїм бізнесом. Американський бізнес сам визначає ті сфері, де він найбільше прикладеться. Уряд підтримує бізнес у дуже обмеженій кількості сфер, усе інше віддано на відкуп рішень адміністрацій компаній. Бізнес Америки не йде у корупційне середовище”, - сказав О.ПАЛІЙ.

При цьому експерт наголосив, що найбільш відкриті, прозорі і некорупційні економіки світу отримують найбільшу кількість американських інвестицій, навіть незважаючи на політичні контакти. “Наприклад, китайська економіка. Країна поки ще не має особливих політичних зв’язків з США, але вона отримує колосальну кількість інвестицій за рахунок прозорої системи, яка встановлена у цій країні. Так само й Сінгапур, який не має прямих урядових зв’язків з США. Я думаю, що для залучення в українську економіку величезних грошей, які є у Сполучених Штатах, необхідно створити максимально прозору систему – не чиновницького всевладдя, як це є сьогодні, а встановити закон, рівний для інвесторів і для всіх, особливо знизити корупційне навантаження, яке вичавлює іноземних бізнесменів з нашої країни”, - пояснив О.ПАЛІЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, в Україну з робочим візитом прибуває віце-президент США Дж.БАЙДЕН.

У ході візиту плануються зустрічі Дж.БАЙДЕНА з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Також планується, що Дж.БАЙДЕН виступить перед представниками ділових кіл України.

Під час візиту Дж.БАЙДЕНА обговорюватимуться питання підготовки можливої зустрічі президентів США і України ближчим часом і майбутнього візиту в Україну держсекретаря США.

Також у ході візиту віце-президента США будуть обговорені питання двосторонньої співпраці, підвищення рівня політичного діалогу, взаємодія у безпековій галузі, питання торговельно-економічних відносин, зміцнення енергетичної безпеки. Крім того, будуть обговорені питання регіональної безпеки та взаємодії на міжнародній арені.

Візит Дж.БАЙДЕНА в Україну триватиме до 22 липня.