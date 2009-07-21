Київську каналізацію мало не прорвало в Дніпро

На Бортницькій станції аерації сьогодні вранці стався локальний прорив дамби мулового поля № 1, який було оперативно ліквідовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА.

За словами начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Віталія ПШЕНИЧНОГО, прорив дамби стався сьогодні близько 7.00. Внаслідок прориву стався витік осаду об’ємом до 1 тис. куб. м.

«Станом на 10 годину ранку аварію було локалізовано – вилив затампоновано мішками з піском і обсипано глиною», – повідомив В.ПШЕНИЧНИЙ.

Він запевнив, що жодної загрози водам Дніпра сьогоднішній витік не становить, весь осад потрапив на охоронну зону станції.

«Сьогодні за дорученням першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА ми провели виїзне засідання робочої комісії і підготували листа на ім’я Київського міського голови з пропозицією виділити кошти на укріплення дамби мулового поля», – додав начальник Головного управління.

Він наголосив, що з початку року на підсипку дамб мулових полів БСА з міського бюджету виділено 24 млн. грн. Завдяки своєчасному фінансуванню цих робіт, сьогоднішній випадок на станції аерації – перший у поточному році, тоді як минулого року зафіксовано 29 таких випадків.

Довідка УНІАН. Бортницька станція аерації є єдиною системою очисних споруд стічних каналізаційних вод Києва. За даними Міністерства з питань житлово-комунального господарства, усі три блоки очищення стічних вод і допоміжних цехів станції відпрацювали свій амортизаційний ресурс в середньому на 90% і потребують глибокої реконструкції та модернізації.

Перша черга БСА була введена в експлуатацію в 1965 році.