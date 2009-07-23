В Європейській комісії вважають, що влітку кількість випадків захворювання на грип A/H1N1 збільшиться.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила на прес-конференції комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ.

“Очікується більш швидке зростання кількості випадків захворювання влітку через зростання міграційних потоків в туристичний сезон”, - сказала комісар.

Водночас комісар зазначила, що на сьогодні рівень смертності від грипу A/H1N1 залишається відносно низьким.

Комісар також закликала країни-члени ЄС забезпечити інформування громадян щодо симптомів хвороби та її профілактики.

А.ВАССІЛІУ зауважила, що станом на 9 ранку 22 липня в усьому світі було зареєстровано 141 тис. 364 випадки захворювання на грип A/H1N1 та 810 випадків смерті внаслідок цієї хвороби.