З другого півріччя почнеться зростання будівництва в Україні

У Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд) прогнозують, що з другого півріччя поточного року почнеться поступове зростання обсягів будівельно-монтажних робіт (БМР) в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Анатолій БЕРКУТА.

"Ми впали більш ніж удвічі, але йдемо потихеньку вгору. Й моє суто професійне відчуття, що падіння надалі не буде, буде повільне зростання. На жаль, падаємо різко, а підніматися будемо по 1,5-2% на місяць", – сказав він.

А.БЕРКУТА вважає, що дна на ринку будівельно-монтажних робіт вже досягнуто, оскільки в 2007 році обсяг даних робіт в Україні зріс на 15%, а з квітня 2008 обсяги БМР впали до 84% від обсягів аналогічного періоду 2007 року. Цього року вони впали більш ніж удвічі – до 40%. При цьому загальне зростання обсягів БМР у червні ц.р. відносно січня ц.р. становить 2,7%.

За даними А.БЕРКУТИ, капітальні вкладення за перший квартал 2009 року становили 60% обсягів за аналогічний період 2008 року.

А.БЕРКУТА нагадав, що обсяги введення об`єктів в експлуатацію за перший квартал ц.р. становили 45% обсягів аналогічного періоду 2008 року.

При цьому обсяги виробництва будівельних матеріалів в Україні становлять 40-60% обсягів аналогічного періоду 2008 року, за винятком чотирьох видів будматеріалів, де падіння не таке значне. Зокрема, це граніт (йде на експорт), керамічна плитка і санфаянс (використовується для ремонту) й вироби з натурального каменю (використовується як оздоблювальний матеріал).

У міністерстві розраховують на значне зростання обсягів будівництва, виходячи зі спілкування з іноземними інвесторами.

«Поїздки, які проходили на рівні прем`єр-міністра, міністрів, віце-прем`єрів до різних країн світу, дають відповідний відгук, починаючи з далеких країн, як Японія і Корея, й закінчуючи європейськими країнами», – додав він.