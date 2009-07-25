Енергоатом віддав борг за свіже ядерне паливо

НАЕК «Енергоатом» погасила поточну заборгованість перед ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) за постачання свіжого ядерного палива (СЯП) у 2009 році і продовжує вести переговори про підписання довгострокового контракту з постачання палива після 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі оператора вітчизняних АЕС з посиланням на заяву віце-президента із загальних питань НАЕК «Енергоатом» Ольгу КРАВЕЦЬ.

«На даний час НАЕК не має боргів перед ВАТ «ТВЕЛ» за вже поставлене свіже паливо на українські АЕС», – сказала О.КРАВЕЦЬ, зазначивши при цьому, що у зв`язку з погіршенням фінансового стану компанії через скорочення виробництва і неповні розрахунки ДП «Енергоринок» компанія не у повній мірі проводить авансові платежі за ядерне паливо відповідно до узгодженого графіка постачань.

За словами віце-президента компанії, з початку року здійснені і повністю сплачені три рейси з постачання СЯП, а на початку серпня очікується постачання палива для перевантаження одного з блоків Хмельницької АЕС.

О.КРАВЕЦЬ також висловила упевненість, що найближчим часом НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» підпишуть на взаємовигідних умовах довгостроковий контракт на постачання свіжого ядерного палива для українських АЕС. «На сьогодні ми вийшли на завершальну стадію переговорів і підготовки контракту», – сказала вона.

Віце-президент «Енергоатому» також наголосила на важливості будівництва заводу з виробництва ядерного палива на території України. За її словами, Україна «вперше має шанс створити на власній території високотехнологічне виробництво, яке стане ще одним джерелом постачання ядерного палива для безперебійної, безпечної і надійної роботи вітчизняних АЕС, дозволить створити нові робочі місця і забезпечити розвиток науково-технічного потенціалу України».

Як повідомляв УНІАН, на початку червня ц.р. президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ заявив, що станом на той момент заборгованість компанії перед російським постачальником за постачання свіжого палива становила близько 80 млн. дол. і дорівнювала обсягу півторамісячних проплат. Для погашення заборгованості компанія планувала залучити в банківських установах кредит у розмірі 400 млн. грн.

Згідно з домовленостями, зафіксованими в підсумковому протоколі квітневого засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, Україна і Росія повинні були до 15 липня цього року укласти довгостроковий контракт на постачання ядерного палива для АЕС України після 2010 року.

Зокрема, домовленостями зафіксовано, що за умови укладення довгострокового контракту на постачання ядерного палива для АЕС України після 2010 року на 12 діючих енергоблоків АЕС, а також за умови закупівлі українською стороною у Росії, починаючи з 2011 року, всього обсягу послуг зі збагачення урану, російська сторона забезпечить свою участь в будівництві заводу з фабрикації ядерного палива в Україні за російськими технологіями. При цьому передбачається, що підприємство буде побудовано до терміну, необхідного для забезпечення перших паливних завантажень 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, які планується ввести в експлуатацію в 2015-2016 рр.

На даний момент монопольним постачальником ядерного палива на українські АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ».

Термін дії довгострокового контракту на постачання ядерного палива між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» завершується 1 січня 2010 року.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.