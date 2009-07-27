У 17 районах Кіровоградщини немає кардіологів

У Кіровоградській області забезпеченість медичними кадрами становить 62,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час колегії в обласній державній адміністрації повідомив начальник управління охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Микола БЕНЕТ.

«У 17 районах області (всього 21 район) немає фахівців з кардіології, лікарі працюють за сумісництвом, найчастіше це терапевти», - зауважив він.

За словами М.БЕНЕТА, найвищий рівень смертності населення (60,4%) в області спричинений захворюваннями серцево-судинної системи. Також 11,8% смертельних випадків фіксуються у хворих на злоякісні утворення, 3,9% - в результаті нещасних випадків, травм і отруєнь.

Також складна ситуація із забезпеченням медичним обладнанням. «Апарати кардіологічного призначення в більшості лікарняних закладах виробництва 1960-90 рр. Третина районних лікарень не надає послуг ультразвукового дослідження», - наголосив начальник управління ОДА.

З метою покращення ситуації в області із захворюваннями серцево-судинної системи головний лікар Кіровоградської обласної лікарні Микола ШЕВЧУК запропонував створити окреме інсультне відділення.

«У нашому медичному закладі є місце і певне обладнання. Необхідно ще 15 ліжок, 40 осіб персоналу і близько 1,5 млн. грн. На сьогодні 80% реанімаційного відділення обласної лікарні займають хворі з порушеннями кровообігу головного мозку», - повідомив М.ШЕВЧУК.

Питання створення такого відділення вирішено винести на розгляд сесії обласної ради.