Працівники авіакомпанії завезли малярію, проігнорувавши медогляд

Госпіталізовані з діагнозом «тропічна малярія» шестеро працівників кіровоградської авіакомпанії «УРГА» після повернення з республік Конго та Чад проігнорували медичний огляд, здачу аналізів для лабораторного дослідження та превентивне лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання надзвичайної протиепідемічної комісії при Кіровоградській облдержадміністрації повідомив головний санітарний лікар області Федір ЧОРНИЙ.

За його словами, прослідкувати за виконанням цих санітарних вимог повинно було керівництво авіакомпанії.

«Сьогодні ситуація із захворюванням на тропічну малярію в області напружена. Госпіталізовані п’ятеро чоловіків і молода дівчина, працівники авіакомпанії «УРГА». Ще четверо осіб знаходяться під підозрою, клінічних проявів хвороби у них поки що немає, але очікуються», зазначив Ф.ЧОРНИЙ.

Він повідомив, що в Україні з початку року зафіксовано 11 випадків захворювань на тропічну малярію, з них 6 – в Кіровоградській області.

«Дана хвороба не викликає особливих побоювань щодо розповсюдження. Більш небезпечна так звана триденна малярія. Не виключено, що наступного разу працівники компанії привезуть з африканських країн саме її», зауважив санлікар.

Як повідомила заступник головного лікаря центральної міської лікарні Кіровограда Оксана КАБАНЧУК, на сьогодні госпіталізовані хворі отримують адекватне лікування.

«Стан трьох хворих – середнього ступеня важкості, інших трьох – ближче до задовільного. Препарати, необхідні для проведення терапії, є в достатній кількості», підкреслила вона.

Представники авіакомпанії «УРГА» на засідання комісії не з’явились, хоч і були запрошені особисто головним санлікарем області.

Як повідомляв УНІАН, 20-27 липня до інфекційного відділення Кіровоградської міської лікарні № 1 з підозрою на тропічну малярію були госпіталізовані працівники авіакомпанії «УРГА», які нещодавно повернулись з африканських країн: 23-річна бортпровідниця, 26-річний та 38-річного інженери, 33-річний штурман, а також 39-річний менеджер та 44-річний бортмеханік.