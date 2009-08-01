Тимошенко просить НБУ про додатковий викуп ОВДП на 25 млрд.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО провела переговори з НБУ про додатковий викуп облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму близько 25 млрд. гривень - понад обумовлений із МВФ ліміт у 44 млрд. гривень на рекапіталізацію банків і вже проведеного Нацбанком викупу держоблігацій на суму понад 30 млрд. гривень.

Про це пишеться в статті газети "Дзеркало тижня" .

За інформацією джерел видання, дане питання обговорювалося під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ, яка відбулася в НБУ в четвер, 30 липня.

У переговорах, за інформацією джерел, також брали участь директор департаменту монетарної політики НБУ Наталія ГРЕБЕННИК і перший заступник голови Нацбанку Анатолій ШАПОВАЛОВ.