СБУ має документи з доказами навмисного знищення комуністами УГКЦ

В архівах України зберігається понад тисячу документів, які свідчать про причетність вищого керівництва Комуністичної партії Радянського Союзу до знищення української греко-католицької церкви.

Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» сказав заступник начальника Державного архіву СБУ Сергій КОКІН.

За його словами, більшість з цих документів досі засекречені. Він зауважив, що нещодавно оприлюднений лист, у якому тодішній керівник Компартії УРСР Микита ХРУЩОВ повідомляв Йосипу СТАЛІНУ про ліквідацію «уніатської» церкви, з великою вірогідністю є автентичним.

С.КОКІН також вважає, що другий чи третій примірник цього листа може зберігатися в Центральному державному архіві громадських об’єднань України, який був колись партійним архівом ЦК української Компартії.

«Методом текстуального аналізу можна підтвердити, правдивий це екземпляр чи ні. Бо зрозуміло, що перший примірник пішов у Москву, а другий залишився тут», - зауважив він.

За словами С.КОКІНА, в архіві СБУ історики нині знаходять чимало свідчень про планомірне нищення української греко-католицької церкви. Зокрема, історики вже розсекретили 240 документів, складених співробітниками держбезпеки СРСР, які стежили за священиками, допитували їх, катували і на основі їхніх свідчень писали звіти для М.ХРУЩОВА. Він упевнений, що історичну правду про знищення греко-католицької церкви слід відновити. Водночас С.КОКІН не зміг спрогнозувати, чи вдасться за цими доказами порушити кримінальну справу й засудити винних.

«Ліквідація національної церкви, за визначенням Рафаеля ЛЕМКІНА, є ознакою геноциду, бо це було спрямовано проти певної групи людей. Виникає питання, чому було ліквідовано саме українську греко-католицьку церкву, коли залишалися ще інші конфесії», - зауважив С.КОКІН.