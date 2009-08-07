Ющенку сподобалися вчасні розрахунки за газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО позитивно оцінює факт вчасних - до 7 серпня - розрахунків української сторони з російською за спожитий у липні газ.

Про це заявив Представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

На переконання глави держави, таким чином Україна вчергове підтвердила свою відповідальну позицію надійного постачальника на внутрішньому ринку газу, транзитера і партнера у газовому співробітництві із Заходом і Сходом.

Як зазначив у свою чергу Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, у липні 2009 року НАК «Нафтогаз України» повністю виконав свої зобов`язання із закачування газу в ПСГ і здійснив розрахунки без залучення сумнівних зовнішніх запозичень.

«Керівництво уряду врешті-решт прислухалося до вимог глави Української держави щодо налагодження конструктивного діалогу з Європейською комісією та міжнародними фінансовими інституціями стосовно реформування національного газового сектору та прозорого кредитування «Нафтогазу України» без застосування схем з офшорними іноземними компаніями», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, глава держави сподівається, що такий стан речей зберігатиметься й надалі, враховуючи складну ситуацію, в якій знаходиться Україна після підписання 19 січня 2009 року газових контрактів. «Безумовно, йдеться про важливість у подальшому конструктивного та точного виконання наших зобов`язань», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Президент переконаний, що сьогодні надзвичайно актуальним питанням є якнайшвидше і ефективне завершення переговорів з Європейською комісією та міжнародними фінансовими інституціями щодо отримання вигідних Україні кредитів на закачування в 2009 році оптимальних обсягів газу до ПСГ», - наголосив Представник глави держави з міжнародних питань енергобезпеки.

Він також повідомив, що наразі закачування газу в ПГС відбувається за графіком - відповідно «створюється належна технічна і ресурсна гарантія» на забезпечення російським газом європейських, в тому числі й українських споживачів у найближчий осінньо-зимовий період.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадав, що 24 липня було досягнуто домовленостей з Єврокомісією та міжнародними фінансовими інституціями щодо кредитування восени цього року закупівлі газу для підземних газосховищ в оптимальних обсягах, які будуть остаточно узгоджені безпосередньо в процесі практичних переговорів між міжнародними фінансовими організаціями і НАК «Нафтогаз України».