СБУ затримала за хабарництво ще одного суддю

Співробітники СБУ 4 серпня затримали суддю одного з районних судів Кіровограда при одержанні хабара в сумі 4 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, ці гроші суддя вимагала від місцевого мешканця за позитивне вирішення питання по адміністративній справі щодо розподілу майна, зокрема винесення ухвали про зняття арешту з автотранспортного засобу.

Також встановлено, що вона і раніше вже вимагала та брала хабарі, зазначила М.ОСТАПЕНКО.

Наразі Генеральною прокуратурою України стосовно судді порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.