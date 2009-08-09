Дніпропетровщина повністю забезпечила себе зерном

Дніпропетровщина повністю забезпечила власні потреби в продовольчому і фуражному зерні за підсумками жнив 2009 р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Віктора БОНДАРЯ.

При цьогорічному валовому зборі ранніх зернових в обсязі понад 2,3 млн. тонн, потреби в продовольчому зерні регіону складають 535 тис. тонн, в тому числі хлібопекарської галузі – 250 тис. тонн. Галузі тваринництва області до нового врожаю необхідно 1 млн. тонн фуражного зерна.

У серпні продовжується формування регіональних запасів та продаж зерна до Аграрного фонду. Передбачається, що до Аграрного фонду буде продано 94 тис. тонн продовольчого зерна. Обсяг не знижувальних регіональних запасів складе 109 тис. тонн зерна.

Керівник Дніпропетровської облдержадміністрації також рекомендував аграріям регіону реалізувати надлишки зернових наприкінці року, коли їх вартість зросте.

Наразі біржові ціни на Дніпропетровщині на пшеницю 3-го класу складають 950-1250 грн. за 1 тонну, на ячмінь 3-го класу – 720-820 грн. за 1 тонну.