Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,01 грн./дол., продають – по 8,09 грн./дол. (курс дещо зменшився порівняно з 9 серпня). Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,05 грн./дол., з продажу – 8,07-8,12 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках зменшився на 1,1% порівняно з 9 серпня, і становить сьогодні 11,33 грн./євро, продажу – дещо зменшився, до 11,57 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,10-11,45 грн./євро, з продажу – в межах 11,49-11,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 9 серпня, знизився на 3,3% і становить в середньому 0,2379 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,4%, до 0,2558 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,246 грн./рубль, з продажу – 0,25-0,275 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 8,01 грн./дол., продажу – 8,09 грн./дол. Курс трохи змінився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,98-8,04 грн./дол., з продажу – 8,07-8,12 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,3% порівняно з 9 серпня, і становить 11,35 грн./євро, продажу – дещо знизився, до 11,58 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,10-11,40 грн./євро, з продажу – в межах 11,49-11,80 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 9 серпня, знизився на 4,1% і становить в середньому 0,2348 грн./рубль, курс продажу – підвищився на 1,3%, до 0,2583 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,246 грн./рубль, з продажу – 0,252-0,275 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,98/8,12 грн., євро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,12 грн., євро – 11,10/11,80 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,00/8,09 грн., євро – 11,40/11,65 грн., рубль – 0,243/0,255 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 10 серпня, становить: гривні до долара США – 7,7038, до євро – 11,060346, до російського рубля – 0,2442.