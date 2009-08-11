У Донецьку застрелили керівника районної організації «Батьківщини»

У Донецьку від вогнепального поранення помер керівник однієї з районних організації партії «ВО «Батьківщина» Тимур ДАНГАДЗЕ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної партійної організації ВО «Батьківщина», Т.ДАНГАДЗЕ очолював Калінінську районну в місті Донецьку організацію ВО «Батьківщина», йому не було ще й 30 років.

«Ми самі, на жаль, нічого не знаємо. Ми знаємо лише, що він помер, що це сталося в суботу, і смерть наступила в результаті вогнепального поранення», - сказала керівник прес-служби Тамара КИРИЧЕНКО. При цьому вона додала, що «ми коментарі не даємо не тому, що ми якось приховуємо і відмовляємося цей факт визнавати. Але ні обставини, ні винні нам невідомі, бо ведеться слідство. Поки що нічого не розголошується, і ми самі нічого до ладу не знаємо».