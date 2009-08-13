Єврейська громада Одеси засудила ксенофобію ужгородського мера

Керівництво міської єврейської громади «Хабад» обнародувало звернення на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з приводу ксенофобських висловів і вчинків мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА.

У документі міститься прохання «не залишити без уваги вчинки і вислови людини, що намагається сіяти міжнаціональну ворожнечу». Дії керівництва країни, на думку його авторів, «мають стати уроком і попередженням усім, хто бажає заробити політичний капітал на розпалюванні ксенофобії і міжнаціональної ворожнечі».

Головний рабин Одеси і Півдня України Аврам ВОЛЬФ, глава общини Юрій РОДІН, члени общини Герой України Борис ЛИТВАК, депутат Одеської міськради, голова правління банку «Пiвденний» Вадим МОРОХОВСЬКИЙ, президент судноплавної компанії «Укрферрі» Олександр КУРЛЯНД та інші також звернулися із закликом до депутатів Ужгородської міськради - «дати оцінку діям» мера Ужгорода С.РАТУШНЯКА і прийняти рішення про недовіру йому.

«Зараз багато політиків охоче говорять про загрозу федералізації і регіоналізації України, - наголошується в документі. - Але такі дії несуть небезпеку ще одного розколу країни — за національною ознакою. Причому досвід минулого підказує, що євреями все це не обмежиться».

Нагадаємо, причиною обурення членів єврейської общини Одеси став скандальний напад С.РАТУШНЯКА на 21-річну дівчину-агітатора організації «Фронт змін», при цьому мер Ужгороду назвав політика Арсенія ЯЦЕНЮКА «знахабнілим єврейчиком», що плутає вибори Президента України з виборами в «сільраду Ізраїлю».

Прокуратура Закарпатської області порушила ряд кримінальних справ проти С.РАТУШНЯКА.