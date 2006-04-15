із зростанням ВВП у березні

Київ. 15 квітня. УНІАН. Голова політради Партії регіонів, екс-перший віце-прем`єр України Микола АЗАРОВ не бачить приводів для оптимізму в зв`язку із зростанням валового внутрішнього продукту (ВВП) України в березні.

Про це він заявив сьогодні вночі в інтерв`ю програмі «Темник» ТРК «Ера».

«Якщо розібратися по суті, то в березні на два робочих дні більше, ніж у лютому. А що таке один робочий день? Це 5% ВВП», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, зростання реального ВВП України в січні-березні 2006 року становило 2,4%, у березні - 4% порівняно з відповідними періодами попереднього року.

В Україні в січні-березні 2005 року ВВП зріс на 5,4% порівняно з аналогічним показником 2004 року. Зокрема, в березні 2005 року ВВП збільшився на 5,2%.

За підсумками першого кварталу 2006 р. міністр економіки України Арсеній ЯЦЕНЮК констатував стабілізаційні тенденції у вітчизняній економіці.