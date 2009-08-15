Чому на ділянці Дитячої лікарні майбутнього лежали старі снаряди?

Центральний аварійно-рятувальний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України завершив роботи з обстеження земельної ділянки Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини – «Дитячої лікарні майбутнього» на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000».

За весь період дослідження оперативники виявили 12 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Це 11 боєприпасів німецької армії (4 протитанкові міни, 3 мінометні міни, 3 артилерійські снаряди, 1 протипіхотна міна) і один артилерійський снаряд радянської армії.

Працівники Фонду звернулися до наукових співробітників Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років» у місті Києві з проханням надати історичну довідку про події, які відбувалися на цих територіях в роки війни.

Знайдені вибухонебезпечні предмети датуються серпнем – вереснем 1941 року. Територією населених пунктів Вишгород, Пуща-Водиця, Святошин, Жуляни, Пирогово, Феофанія проходила друга лінія оборони Києва. Найжорстокіші бої на ділянці Пирогово (Феофанія) тривали з 5 серпня по 19 вересня 1941 року, до падіння Києва. З радянського боку участь у боях брала 147-ма стрілецька дивізія під командуванням полковника С.К.Потєхіна, з німецького – 95-та піхотна дивізія. Вже 19 вересня 1941 року німецькі війська повністю захопили Київ.

За припущенням істориків, знайдені боєприпаси могли зберігатися на складах, які німецькі війська облаштували на території Свято-Пантелеймонівського монастиря в Феофанії. Також відомо, що ще перед війною радянська влада в будівлях монастирського гуртожитку розмістила філію київської психіатричної лікарні. Німецькі війська, вступивши до Феофанії, розстріляли хворих та облаштували там свій військовий госпіталь. На даху і під куполом Свято-Пантелеймонівського собору були розміщені вогневі точки, тому сам собор зазнав мінометного обстрілу.

Під час звільнення Києва у 1943 році територія Феофанії не потрапила в район великих операцій, але будівлі зазнали значних ушкоджень внаслідок обстрілів.

Фонд «Дитяча лікарня майбутнього» висловлює щиру подяку науковим співробітникам Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років» у місті Києві за надану інформацію.