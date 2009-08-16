Правоохоронці затримали організатора викрадення 15 тракторів

Тернопільські правоохоронці затримали організатора злочинної групи, яка викрала 15 тракторів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції, зловмисники крали колгоспну техніку у Чортківському, Підволочиському, Збаразькому, Заліщицькому районах Тернопільщини та у Волочиському районі Хмельницької області. Вкрадені трактори переганяли у Чернівецьку область, де продавали громадянам Молдови.

У 2000 році учасників злочинної групи затримали, однак організатор втік і 9 років перебував у розшуку. За даними правоохоронців, він переховувався на території Буковини, а згодом – у Молдові.