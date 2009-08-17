Мінфін і Мінекономіки погодили рівень інфляції на 2010 рік

Міністерство фінансів України готує проект державного бюджету на 2010 рік, щоб до 15 вересня подати його до Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він також повідомив, що Мінфін і Міністерство економіки узгодили прогнозний рівень інфляції на 2010 рік у розмірі 9,7%, зростання ВВП - 3%.

«Це узгоджені позиції у відносних цифрах, але є питання у номінальних цифрах», - зазначив І.УМАНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що «бюджетний процес йде чітко за графіком».

Щодо міжбюджетних відносин, то, на думку в.о. міністра фінансів, це питання має вирішуватися в політичній площині. «Чим швидше ми це рішення ухвалимо, тим легше нам буде його правильно оформити», - переконаний І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на тому, щоб держбюджет на 2010 рік було підготовлено з урахуванням міжбюджетних відносин, визначених новою редакцією Бюджетного кодексу, прийнятою Верховною Радою 23 червня.

Водночас, 20 липня поточного року Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, а парламент ще не подолав вето Президента на цей закон.

Довідка УНІАН. 23 червня поточного року Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція).

Цим законом передбачено формульний розрахунок трансфертів прямих відносин між державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Як відзначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, цим законом передбачається наявність 12 тис. бюджетів замість 700, що існують на сьогодні.