Пожежу на піротехнічних складах під Донецьком ліквідували

Пожежу на піротехнічних складах під Донецьком ліквідовано.

Про це повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області. Згідно з повідомленням, пожежу було ліквідовано сьогодні о 13.05.

Зараз на місці події працює експертно-кримінальна група МВС і фахівці МНС.

Як повідомляв УНІАН, в Ясинуватському районі Донецької області, на землях Спартаківської сільради, на території складу ТОВ „Союз”, де знаходилося 2 металевих одноповерхових складських будівлі площею 1260 кв.м кожна, в яких зберігалися 60 тонн піротехнічних виробів, зокрема, феєрверки, салюти і петарди, прозвучало кілька вибухів з подальшим горінням. В результаті вибухів складські будівлі зруйновані, через розліт піротехніки, що вибухала, на прилеглій території сталося займання сухої трави на площі 5 гектарів. На відстані 3 кілометрів від складу в садовому товаристві „Факел” згорів дачний дерев`яний будинок і пошкоджено вогнем 40 м кв. крівлі іншого дачного будинку. О 19:00 підрозділами Державної пожежної охорони МНС займання сухої трави і дачних будинків було ліквідовано.

За словами очевидців, перший вибух був настільки сильним, що в довколишніх будинках повилітали шибки. В небо піднялася величезна біло-чорна хмара, яку вітром віднесло у бік центру Донецька.

За фактом вибухів на піротехнічних складах під Донецьком порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 267 Кримінального кодексу України – "Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин або радіоактивних матеріалів або інших правил поводження з ними, а також незаконна пересилка цих речовин або матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелі людей або настання інших тяжких наслідків".