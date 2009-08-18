Закрилися торги доларом на міжбанку

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту продовжували утримувати позиції: торги доларом відкрилися котируваннями 8,3130/8,3445 грн./дол., на час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,3120/8,3220 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 10:40 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні валютної пари EUR/UAH з ціною відсікання 11,22 грн./євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2603/0,2618 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2603/0,2610 грн./рубль. До час закриття ціни знизилися - 0,2601/0,2608 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль впав і становив 31,88 рубля за долар (-0,4850).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювались у достатньо вузькому діапазоні - 1,4070/1,4155 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,7465/11,7830 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,7445/11,7620 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники EUR/UAH досягли рівня 11,7235/11,7375 грн./євро.