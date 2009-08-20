МЗС просить українців не їздити до Абхазії та Південної Осетії

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматись від відвідання території Абхазії та Південної Осетії та в’їзду до Грузії через пункти пропуску „Адлер” і „Нижній Зарамаг” на грузинсько-російській ділянці кордону, у зв’язку з прийняттям Грузією Закону „Про окуповані території”, яким забороняється в’їзд на ці території для громадян іноземних держав та осіб без громадянства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, відповідно до статті 6 цього закону, на територіях Абхазії та Південної Осетії забороняється здійснення будь-якої економічної діяльності (підприємницької і непідприємницької), міжнародне повітряне, морське і залізничне пересування, міжнародні дорожньо-транспортні перевезення, користування державними ресурсами, організація грошових переказів, фінансування зазначеної діяльності, або сприяння іншого роду, крім випадків, встановлених законом.

Згідно зі статтею 8 зазначеного закону, акти органів чи посадових осіб в Абхазії та Південній Осетії, не створених (призначених/обраних) у відповідності до законодавства Грузії, не несуть правових наслідків.

Міністерство закордонних справ України звертає увагу українських юридичних осіб, українських автоперевізників і судновласників на необхідність дотримання наведених вище вимог законодавства Грузії при здійсненні своєї економічної діяльності в Грузії.

МЗС рекомендує громадянам України використовувати виключно послуги авіакомпаній для поїздок у Грузію у службових, приватних справах, а також з метою туризму.

Для перевезення приватного автотранспорту з України до Грузії рекомендується скористатись поромною переправою за маршрутом Іллічівськ – Поті - Батумі.