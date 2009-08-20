Міліція підозрює, що львівський бізнесмен інсценував своє викрадення

Директор будівельної компанії «Львіввікнопласт» Олександр РЕШЕТНІКОВ міг інсценувати своє викрадення

Про це сказав кореспонденту УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області, генерал-лейтенант міліції Василь ПІСНИЙ.

«Зараз ми перевіряємо достовірність інформації про викрадення О.РЕШЕТНІКОВА і відпрацьовуємо місця, де він може перебувати. У цьому напрямку вже є напрацювання підрозділами карного розшуку та УБОЗу. Результати розслідування на даному етапі будуть оприлюднені вже на початку наступного тижня», - зазначив В.ПІСНИЙ.

За його словами, до розслідування даної справи також залучені фахівці Інтерполу, оскільки правоохоронці припускають, що пан РЕШЕТНІКОВ на даний час може перебувати за кордоном.

«Є така версія, що бізнесмен РЕШЕТНІКОВ знаходиться за кордоном, ми її перевіряємо», - відзначив В.ПІСНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня до правоохоронних органів надійшла заява родичів О.РЕШЕТНІКОВА про те, що він був викрадений у Львові під час виходу з лікарні групою з п’яти осіб у масках. Вони схопили чоловіка і запхали до мікроавтобуса, який зник у невідомому напрямку.