Потяг «Сімферополь – Київ» на смерть збив жінку

09:48, 21 серпня 2009
Суспільство
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Нещасний випадок на станції «Урожайна»

Жителька Криму загинула під колесами потягу «Сімферополь – Київ» у центральній частині півострова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Криму, інформація про подію надійшла до рятувальників 20 серпня о 21.45.

Нещасний випадок стався на станції «Урожайна».

«Поїзд збив на смерть жительку Красногвардійського району, 1981 року народження. Причина загибелі встановлюється», – повідомили рятувальники.

 

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