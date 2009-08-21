У Москві помер Семен Фарада

Учора увечері в одній з московських лікарень після важкої тривалої хвороби помер артист театру і кіно Семен ФАРАДА.

Про це повідомляє Газета. Ruз посиланням на Гільдію акторів кіно.

С.ФАРАДА помер у віці 76 років. З 2000 року С.ФАРАДА перестав зніматися через перенесену серйозну операцію на серці - акторові поставили штучний клапан. У цьому ж році він переніс обширний інсульт, порушилась мова. Згодом С.ФАРАДА неодноразово лягав в лікарню через проблеми зі здоров`ям.

У Театрі на Таганці актор зіграв у знаменитих постановках «Добра людина із Сезуана» (другий Бог), «Гамлет» (другий могильник), «Майстер і Маргарита» (управдом Босой, буфетник Соков, конферансьє Бенгальский), «П`ять розповідей Бабеля» (учень Загурського) та інші.

С.ФАРАДА знявся у більш ніж 60 фільмах, найвідоміші з яких «Той самий Мюнхгаузен», «Гараж», «Чародії», «Мій друг Іван Лапшин», «Формула кохання», «Мільйон у шлюбній корзині», «Гардемарини, вперед!».

Семен Львович Фарада (справжнє прізвище Фердман) народився 31 грудня 1933 р. в селі, що нині знаходиться в межах Москви, в сім`ї студентів, які приїхали на навчання з Новоград-Волинська Житомирської області. Після закінчення МГТУ ім. Н. Баумана в 1962 р. працював інженером.

У 1970-1971 рр. - артист естради, з 1972 р. - артист Театру драми і комедії на Таганці.