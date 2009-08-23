Керівники Криму взяли участь у піднятті Державного прапора

Сьогодні, в день Державного прапора України, в Сімферополі відбулася церемонія підняття Державного прапора і покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, у заходах взяли участь голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО, голова Ради міністрів Віктор ПЛАКІДА, постійний представник Президента України в АРК Леонід ЖУНЬКО, депутати Верховної Ради автономії, члени Радміну, представники міністерств і республіканських комітетів, керівники Сімферопольської міськради, представники громадських організацій і політичних партій, жителі Сімферополя.

А.ГРИЦЕНКО дав команду почати урочисту церемонію підняття Державного прапора. Духовий оркестр виконав Державний гімн. Присутні відсалютували піднятому на флагштоку Державному прапору, поклали квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку.

Потім під звуки маршу відбулося проходження роти почесної варти і Внутрішніх військ МВС України.