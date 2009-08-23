Погода на 24 серпня

24 серпня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У західних областях, вдень у північних та місцями центральних областях пройде короткочасний дощ, на заході окремі грози; на решті території без істотних опадів.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 9-14°, на Закарпатті та узбережжі морів 12-17°; вдень 19-24°, у південній частині та східних областях 23-28°.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 9-14°, вдень 19-24°; по Києву вночі 12-14°, вдень 21-23°.

23 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 20-24°, в Дніпрі біля Києва 20°.