У центрі Севастополя камінням понівечили „мерседес” міського голови Інкермана

В ніч з 6 на 7 грудня у центрі Севастополя невідомі камінням понівечили „Мерседес” міського голови Інкермана (місто Інкерман входить до складу Балаклавського району Севастополя) Миколи БУРТОВОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, зловмисники побили передні і задні вікна автомобіля, і при цьому не чіпали інші дорогі авто, які також стояли поруч у внутрішньому дворі будинку, до речі, розташованого неподалік УМВС у Севастополі, а цілеспрямовано нищили іномарку Інкерманського голови.

Сам М.БУРТОВИЙ вважає, що заподіяти зле невідомі планували саме йому. Міський голова Інкермана заявив, що скоєне підтверджує те, що він „на вірному шляху”, тому має на меті „йти вперед”. Він висловив надію, що правоохоронні органи розкриють цей злочин.