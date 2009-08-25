У Росії хочуть узаконити "золоті парашути" топ-менеджерів

Федеральна служба з фінансових ринків (ФСФР) запропонувала поправки до законопроекту "Про акціонерні товариства", які передбачають виплату компенсацій (так званих "золотих парашутів") для гендиректорів і членів ради директорів, навіть якщо їх повноваження достроково припинилися. Про це повідомляє сайт газети "Ведомости". Поки що в законі такий пункт не зазначений. Проте фактично компенсації, зазвичай, виплачуються, а судові суперечки йдуть щодо розміру цих "парашутів".

Як заявив керівник ФСФР Володимир Миловидов, ідея законопроекту вже узгоджена на міжвідомчому рівні. Допрацьовується його текст.

Як приклад суперечок щодо "парашутів" видання наводить "Газпром", який намагається відсудити 446,5 мільйона рублів, виплачених колишнім директорам підконтрольної газової монополії енергокомпанії ОГК-2. Арбітражний суд відмовив дочірнім структурам "Газпрому" в цьому позові наприкінці липня 2009 року.

На тлі глобальної фінансової кризи в деяких країнах, зокрема, в США, було прийняте законодавство, що обмежує "золоті парашути" для топ-менеджерів компаній, які одержують фінансову допомогу від держави, нагадує Лента.ру. Прем`єр-міністр Великої Британії заявив, що у банків, які виживають коштом платників податків, не повинно бути "ніяких винагород за провали", Рада міністрів з питань економіки і фінансів ЄС рекомендувала посилити контроль акціонерів за політикою зарплат, бонусів та інших грошових заохочень.