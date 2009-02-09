Прем'єра Великої Британії непокоять зависокі бонуси банкірів

Уряд Великої Британії проведе незалежне розслідування щодо управління банків. Влада, зокрема, збирається перевірити зарплати і бонуси, які нараховуються топ-менеджерам, повідомив міністр фінансів країни Алістер Дарлінг.

"Я розумію, що люди роздратовані завищеними бонусами банкірів", - сказав А.Дарлінг, додавши, що "керівники банків повинні поводитися відповідально". Майбутнє розслідування, можливо, підтвердить, що спокуса високих винагород спонукає менеджерів фінансових інституцій до невиправданих ризиків, повідомляє Бі-бі-сі.

Багато провідних банків Сполученого Королівства мусили звернутися по допомогу до держави, щоб пережити фінансову кризу. Зокрема, Royal Bank of Scotland минулого року одержав від уряду інвестиції у розмірі 20 млрд фунтів стерлінгів (23 млрд євро). Тим часом банк, за інформацією місцевої преси, готується виплатити своїм співробітникам винагороди на загальну суму до 1 млрд фунтів. Royal Bank of Scotland офіційно лише повідомив, що обговорює з владою проблему бонусів, проте відмовився коментувати конкретні цифри. За словами представників банку, виплата бонусів входить в контрактні зобов`язання перед деякими менеджерами.

Цього тижня прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив, що у банків, які виживають за рахунок засобів платників податків, не має бути "ніяких винагород за провали".

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