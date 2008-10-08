Європа намагається взяти під контроль зарплати директорів і банкірів

Рада міністрів з питань економіки і фінансів ЄС хоче переглянути законодавство про зарплату керівників бізнесу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради, схвалених на її засіданні у Люксембургу.

Міністри, зокрема, вважають, що акціонери повинні мати більш ефективний контроль над політикою, яку здійснює рада директорів, зокрема, над політикою винагород, у які входить як безпосередньо зарплата, так і будь-які додаткові бонуси, соціальні доплати тощо.

При цьому, на переконання міністрів, у видатках на утримання керівних органів бізнесу має бути закладено положення про те, що такі видатки повинні відображати реальний коефіцієнт корисної дії. Критерії врахування такого коефіцієнта (у випадках, коли йдеться про фінансові інституції) мають також ґрунтуватися на тому, щоб дії ради директорів вели до посилення ринкових позицій компанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС у Люксембургу схвалила ряд висновків, спрямованих на подолання фінансової кризи.