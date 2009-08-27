Арештували скандального полковника СБУ

В середу в приміщенні Генпрокуратури затримали скандального екс-полковника СБУ Валентина Крижановського, який перебував кілька років у розшуку. Зі своїх джерел «Сегодня» дізналася, що «брали» Крижановського його колишні колеги, співробітники СБУ. Правда, за наведенням з ГПУ, де несподівано з’явився утікач. Саме ГПУ і розслідує справу щодо екс-полковника, якого звинувачують у застосуванні підроблених документів з метою продажу конфіскованого цирконію і гафнію.

Валентин Крижановський служив у СБУ помічником начальника Главку «К» (корупція), звідки був звільнений у листопаді 2004 року. За рік він дав прес-конференцію, де звинуватив тодішнього главу СБУ Ігоря Дріжчаного в незаконному продажі за кордон 8 тонн гафнію (у чому, власне, звинувачують самого Крижановського) та інших гріхах. Відразу після цього на нього нібито було скоєно замах (стріляли), Крижановський відправився в госпіталь, звідки й зник. З’явився він у Росії, на прохання України його затримали в Твері, але екстрадиції не вийшло: як повідомила ГПУ, Крижановському, на його прохання, надали російське громадянство. І ось він опинився в Україні, причому, за неофіційною інформацією, прямував у кабінет до заступника генпрокурора зі слідства Віталія Щоткіна (але той — на лікарняному). Що хотів — здатися нашим властям чи про щось поторговуватися, наразі невідомо, відзначає газета.