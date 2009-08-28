Збори акціонерів «Укртатнафти» не відбулися
Через відсутність кворуму
Збори акціонерів ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), призначені на 28 серпня, не відбулися через відсутність кворуму.
Про це кореспондента УНІАН повідомив виконуючий обов`язки заступника голови правління з правових питань «Укртатнафти» Валерій КОРНЕЛЯК.
За його словами, для участі у зборах акціонерів прибули представники лише одного акціонера – ТОВ «Корсан», якому належить близько 20% акцій підприємства.
«Прибули тільки представники «Корсану». «Нафтогаз України» і татарстанські акціонери не прибули для участі у зборах», - сказав він.
При цьому В.КОРНЕЛЯК відзначив, що процедура реєстрації акціонерів для участі в зборах була відкритою, на якій був присутній представник Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.
Він також нагадав, що ініціатором проведення зборів акціонерів була НАК «Нафтогаз України» і, за його словами, «не зрозуміло, чому представники компанії не прибули для участі у зборах акціонерів «Укртатнафти».
Як повідомляв УНІАН, «Укртатнафта» планувала 28 серпня провести збори акціонерів, на яких розглянути питання про розподіл прибутку за підсумками діяльності у 2006-2008 роках; про зміну голови і членів наглядової ради і правління; про виплату дивідендів за наслідками діяльності компанії в 2004-2005 роках згідно з рішенням зборів акціонерів від 25 жовтня 2006 року.
Окрім того, акціонери планували затвердити заходи зі стабілізації роботи компанії, а також програми реконструкції цілісного майнового комплексу з переробки нафти.
27 серпня НАК «Нафтогаз України» заявила, що вважає недоцільною свою участь у загальних зборах акціонерів «Укртатнафти». Компанія відмовилася від участі у зборах акціонерів «Укртатнафти» до ухвалення судами відповідних рішень щодо законності проведення аукціону з продажу спірних 18,3% акцій ЗАТ «Укртатнафта» і набуття чинності даних рішень згідно із законодавством України.
27 червня 2009 року ТОВ «Корсан» придбало на аукціоні за 2,1 млрд. грн. 18,296% акцій ЗАТ «Укртатнафта». Стартова ціна становила 1,5 млрд. грн.
Раніше Господарський суд Полтавської області виніс постанову, згідно з якою ЗАТ «Укртатнафта» зобов`язано реалізувати 18,296% акцій своїм акціонерам.
Раніше цей пакет акцій належав американській компанії SeaGroup Internacional і швейцарській компанії AmRuz Trading. Акції були викуплені ними при створенні СП на користь співзасновників з Татарстану – компанії «Татнефть» і уряду Республіки Татарстан. Проте в 2009 році Вищий госпсуд України визнав купівлю цінних паперів цими офшорними компаніями неправомірною. Підставою для такого рішення було те, що внесені у рахунок оплати векселі не були погашені компаніями у встановлений законом термін.
Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) створено в 1994 році відповідно до указу Президента України. Є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.
Найбільшими акціонерами ЗАТ «Укртатнафта» є НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Татнефть» (РФ) і ТОВ «Корсан».