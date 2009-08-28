Збори акціонерів «Укртатнафти» не відбулися

Збори акціонерів ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), призначені на 28 серпня, не відбулися через відсутність кворуму.

Про це кореспондента УНІАН повідомив виконуючий обов`язки заступника голови правління з правових питань «Укртатнафти» Валерій КОРНЕЛЯК.

За його словами, для участі у зборах акціонерів прибули представники лише одного акціонера – ТОВ «Корсан», якому належить близько 20% акцій підприємства.

«Прибули тільки представники «Корсану». «Нафтогаз України» і татарстанські акціонери не прибули для участі у зборах», - сказав він.

При цьому В.КОРНЕЛЯК відзначив, що процедура реєстрації акціонерів для участі в зборах була відкритою, на якій був присутній представник Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Він також нагадав, що ініціатором проведення зборів акціонерів була НАК «Нафтогаз України» і, за його словами, «не зрозуміло, чому представники компанії не прибули для участі у зборах акціонерів «Укртатнафти».

Як повідомляв УНІАН, «Укртатнафта» планувала 28 серпня провести збори акціонерів, на яких розглянути питання про розподіл прибутку за підсумками діяльності у 2006-2008 роках; про зміну голови і членів наглядової ради і правління; про виплату дивідендів за наслідками діяльності компанії в 2004-2005 роках згідно з рішенням зборів акціонерів від 25 жовтня 2006 року.

Окрім того, акціонери планували затвердити заходи зі стабілізації роботи компанії, а також програми реконструкції цілісного майнового комплексу з переробки нафти.

27 серпня НАК «Нафтогаз України» заявила, що вважає недоцільною свою участь у загальних зборах акціонерів «Укртатнафти». Компанія відмовилася від участі у зборах акціонерів «Укртатнафти» до ухвалення судами відповідних рішень щодо законності проведення аукціону з продажу спірних 18,3% акцій ЗАТ «Укртатнафта» і набуття чинності даних рішень згідно із законодавством України.

27 червня 2009 року ТОВ «Корсан» придбало на аукціоні за 2,1 млрд. грн. 18,296% акцій ЗАТ «Укртатнафта». Стартова ціна становила 1,5 млрд. грн.

Раніше Господарський суд Полтавської області виніс постанову, згідно з якою ЗАТ «Укртатнафта» зобов`язано реалізувати 18,296% акцій своїм акціонерам.

Раніше цей пакет акцій належав американській компанії SeaGroup Internacional і швейцарській компанії AmRuz Trading. Акції були викуплені ними при створенні СП на користь співзасновників з Татарстану – компанії «Татнефть» і уряду Республіки Татарстан. Проте в 2009 році Вищий госпсуд України визнав купівлю цінних паперів цими офшорними компаніями неправомірною. Підставою для такого рішення було те, що внесені у рахунок оплати векселі не були погашені компаніями у встановлений законом термін.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) створено в 1994 році відповідно до указу Президента України. Є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

Найбільшими акціонерами ЗАТ «Укртатнафта» є НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Татнефть» (РФ) і ТОВ «Корсан».