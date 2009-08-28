Як державі регулювати гральний бізнес?

Міністерство фінансів України розробило концепцію проекту закону «Про державне регулювання діяльності у сфері грального бізнесу».

Про це сказано в повідомленні прес-служби міністерства, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Згідно з концепцією, ліцензованими видами господарської діяльності у сфері грального бізнесу є виробництво, оптовий і роздрібний продаж ігрового устаткування, організація і проведення азартних ігор в казино, в залах ігрових автоматів, в букмекерських конторах, в електронному гральному закладі.

Ліцензія на здійснення ліцензованого виду господарської діяльності у сфері грального бізнесу є безстроковою.

Плата за ліцензію вноситься в строк, визначений Кабінетом Міністрів в наступному розмірі: 2 млн. грн. – на організацію і проведення азартних ігор у казино і в залах ігрових автоматів, 1 млн. грн. – на організацію і проведення азартних ігор у букмекерських конторах і через електронний заклад, 5 млн. грн. – на здійснення господарської діяльності з виробництва, оптового й роздрібного продажу ігрового устаткування.

На кожен гральний заклад видається додаток до ліцензії, за який щорічно вноситься плата в наступному розмірі: 100 тис. грн. – на кожне казино і зал ігрових автоматів; 50 тис. грн. – за кожну букмекерську контору. Плата за додаток до ліцензії направляється до Державного бюджету.

У разі порушення суб`єктом господарювання термінів переказу плати за ліцензію і/або додаток до ліцензії, дія вказаних документів за рішенням органу ліцензування підлягає анулюванню.

Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа, статутний капітал якої має перевищувати 10 млн. грн. – для підприємців, які проводять азартні ігри в казино або в залах ігрових автоматів і через електронний гральний заклад, а також 5 млн. грн., – для підприємців, які проводять азартні ігри виключно в букмекерській конторі.

Статутний капітал повинен формуватися винятково у грошовій формі.

Розмір чистих активів організатора азартних ігор за результатами фінансового року повинен бути не меншим за розмір його статутного капіталу.

Ігрове устаткування повинно належати організаторам азартних ігор винятково на правах власності.

Організатори азартних ігор повинні розміщувати виграшний (призовий) фонд на небюджетному рахунку, відкритому в Державному казначействі, або в касах їх гральних закладів у межах ліміту, визначеного згідно із законодавством. Розмір виграшного (призового) фонду, який розміщується на небюджетному рахунку, на кінець кожного робочого дня має становити не менш як 500 тис. грн. для кожного грального закладу.

Ухвалення ставок в азартних іграх і виплата виграшів за результатами їх проведення, окрім парі і/або тоталізатора, може здійснюватися винятково у безготівковій грошовій формі.

Організатори азартних ігор можуть розміщувати гральні заклади виключно в гральних зонах за межами населених пунктів, які визначаються Кабінетом Міністрів. Такі зони можуть створюватися тільки на землях державної або комунальної власності. Право оренди земельної ділянки в межах зони для розміщення грального закладу можна одержати за результатами проведення аукціону, порядок проведення якого визначається Кабміном. Передача земельних ділянок, розташованих у межах зони, в приватну власність забороняється.

Гральні зони в межах населених пунктів можуть розміщуватися виключно в приміщеннях готелів із статусом не менше чотирьох зірок. У таких зонах дозволяється розміщувати виключно казино.

Загальна площа казино і залу ігрових автоматів повинна бути більшою за 500 кв.м, включаючи площу службових приміщень. У казино розміщується не менш як шість ігрових столів, з яких один з кільцем рулетки. У залі має розміщуватися не менш як 60 ігрових автоматів з розрахунку 6 кв.м на один автомат.

Технічно в програмному забезпеченні ігрового автомата відсоток виграшу гравців повинен становити не менш як 80% обсягу прийнятих на такому автоматі ставок. Термін експлуатації автомата – 5 років від дати його виробництва.

Гравцем в азартній грі може бути фізособа, якій на дату участі в азартній грі виповнився 21 рік.

Ставка податку з доходу, одержаного організатором азартних ігор, становить 15%.

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з наданням послуг у сфері грального бізнесу встановлюється місцевим самоврядуванням за узгодженням з Мінфіном у фіксованому розмірі (за рік), але не може бути менше, ніж чинна вартість такого торгового патенту для використання відповідного грального устаткування, збільшена втричі, окрім випадків використання кегельбанів і столів для більярда.

Максимальна вартість торгового патенту на надання послуг у сфері грального бізнесу, окрім використання кегельбанів і столів для більярда, не може перевищувати вказаної вище мінімальної вартості такого патенту в три рази.

Під час проведення в Україні азартних ігор без відповідної ліцензії організатори притягуватимуться до кримінальної й адміністративної відповідальності незалежно від розміру доходу, одержаного від такої діяльності.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набрав чинності наприкінці червня.

Закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

З дня набуття чинності цього закону видача ліцензій на здійснення діяльності з організації і проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб`єктам підприємницької діяльності до дня набуття чинності цього закону, анулюються.

Кабінет Міністрів України впродовж трьох місяців з дня набуття чинності цього закону зобов`язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про діяльність з організації і проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього ігрових зонах.

13 липня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації цієї сфери діяльності.