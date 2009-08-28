Світові ціни на нафту підвищилися

Ціни на нафту на світових ринках у п`ятницю підвищилися на тлі позитивної макроекономічної статистики в США, повідомляє Reuters.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 0,28 дол. - до 72,79 дол. за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,25 дол. - до 72,74 дол. за барель.