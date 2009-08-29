На Сумщині за пенсію вбили 78-річну жінку

В Сумській області працівники міліції «за гарячими слідами» - за 8 годин - розкрили зухвале вбивство 78-річної жінки із селища Віри Білопільського району, яке скоїли троє місцевих жителів.

Як повідомили УНІАН у СЗГ ГУ МВС України в Сумській області, зловмисники вимагали у пенсіонерки гроші.

Правоохоронці буквально за 8 годин затримали підозрюваних. Як з’ясувалося, близько другої ночі, випивши горілки, зловмисники залізли до сараю пенсіонерки, сподіваючись знайти там їжу. Потім виламали двері та увірвалися до будинку, вимагаючи у старенької грошей. Для односельчан не було таємницею те, що жінка отримувала непогану пенсію. На неї зловмисники і розраховували.

Не знайшовши ні копійки, один із чоловіків завдав жінці сім ножових поранень. По тому всі троє спробували приховати сліди злочину: тіло вбитої прикидали одягом, папером, облили горілкою і підпалили. Проте, дим побачили сусіди, які викликали пожежників. Не сховали зловмисники і деякі речові докази, за якими працівники міліції і знайшли нічних гостей.

«Протягом кількох годин нам вдалося встановити групу осіб, причетних до скоєння цього зухвалого вбивства. Оперативність та відмінна взаємодія оперативників, дільничних, криміналістів та слідчих сприяли швидкому розкриттю злочину та затриманню вбивць», - сказав перший заступник начальника ГУ МВС України в Сумській області полковник міліції Олег ТВЕРЕТИНОВ.

Двоє із трьох спільників раніше вже були засуджені за крадіжки.