"Донбас-Арена" - подарунок всій Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що новий стадіон у Донецьку “Донбас Арена” – це яскравий приклад внеску бізнесу в розвиток спорту і назвав його подарунком всій Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на відкритті стадіону.

“Донбас Арена” – це подарунок всій Україні”, - зазначив В.ЮЩЕНКО і додав, що радий бути сьогодні “на знаковій події не тільки для Донецька, а й усієї України”.

Президент нагадав про перемогу ФК “Шахтар” у кубку УЄФА, про впевнену перемогу юнацької збірної України з футболу в Євро-2009, яке нещодавно відбулося в Донецьку та Маріуполі. У зв’язку з цим він відзначив важливий внесок нового стадіону для пропаганди здорового способу життя серед молоді.

В.ЮЩЕНКО подякував президенту ФК “Шахтар” Ринату АХМЕТОВУ за новий стадіон і закликав брати приклад з Донецька.

“Переконаний, що на цьому стадіоні Україна здобуватиме великі перемоги”, - зазначив Глава держави.

Р.АХМЕТОВ зі свого боку зауважив, що ідея побудувати найкращий стадіон для вболівальників Донецька з’явилася 10 років тому і сьогодні вона нарешті повністю реалізована. Звертаючись до присутніх на церемонії відкриття донеччан, він сказав: “Донбас Арена” збудована завдяки вам і для вас”.

Як повідомляв УНІАН, на урочистостях присутні В.ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ та низка вітчизняних і зарубіжних політиків, а також спортивних діячів.

“Донбас-Арена” є першим стадіоном у східній Європі, спроектованим та побудованим у відповідності зі стандартами УЄФА для категорії “еліт” (5 зірок). На стадіоні впроваджені найбільш сучасні IT-технології, що створюють високий рівень комфорту та сервісу для всіх категорій відвідувачів. Зокрема, в чаші стадіону є 3 ресторани, 4 бари, десятки фаст-фудів, фітнес-центр, музей та фірмовий магазин ФК “Шахтар”. Арена вміщує 50 тис. глядачів, глядацькі трибуни закриті дахом.

Загальна вартість проекту стадіону та розташованого навколо нього парку становить 400 млн. дол. США.