Котирування по долару і євро на міжбанку пішли вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,4430/8,4870 грн./дол., ціна російської валюти знизилася – 0,2650/0,2670 грн./рубль, котирування євро-гривня також пішли вниз – 12,0605/12,1060 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,на міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар впала – 1,4275/1,4277 дол./євро (п`ятниця - 1,4328/1,4330 дол./євро).

У п`ятницю Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні по валютній парі EUR/UAH з ціною відсікання 11,41 грн./євро.