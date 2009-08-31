МВФ погрожує розірвати відносини з Україною

Міжнародний валютний фонд може припинити співпрацю з Україною, якщо влада країни без належних підстав піде на надмірне нарощування бюджетного дефіциту і розгойдування економічної ситуації в країні. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, повідомляє сьогодні газета "Контракти".

"Якщо такі відхилення (бюджетного дефіциту) будуть результатом навмисної політики, яка суперечить духу і цілям програми, ми припинимо співпрацю. Не маємо наміру брати участь у політиці, яка призведе до поглиблення економічної кризи", - сказав він.

М.АЛЬЄР додав, що таке рішення може бути ухвалене, якщо влада країни провокуватиме інфляцію і підриватиме стабільність банківської системи.

Постійний представник МВФ також відзначив, що будь-яка монетизація дефіциту держбюджету має проходити вкрай обережно.

"Наслідки можуть бути непрогнозованими і негативними, зокрема, стрибок обмінного курсу і неконтрольована інфляція", - пояснив фінансист.

Втім, за його оцінкою, незважаючи на викуп Нацбанком України державних облігацій, Центробанк країни поки ефективно стримував інфляцію.

М.АЛЬЄР нагадав, що восени група фахівців МВФ прибуде до Києва для обговорення проекту державного бюджету країни на 2010 рік, а місія фонду відвідає Україну наприкінці жовтня для обговорення програми співпраці: для отримання четвертого траншу коштів необхідний прогрес у реструктуризації банківського сектору і фіскальної політики.

"Ми чекаємо затвердження стратегії надання допомоги для середніх і невеликих банків", - сказав він.

Водночас, за його словами, ключовим питанням є проект держбюджету-2010.

"Проект має ґрунтуватися на реалістичних макроекономічних прогнозах, а його дефіцит не повинен перевищувати 3% ВВП, не включаючи НАК "Нафтогаз України", і 4% з урахуванням НАК", - пояснив представник МВФ.

При цьому він нагадав, що МВФ вважає прийнятним бюджетний дефіцит на 2009 рік на рівні 6% ВВП (8,6% з урахуванням НАК "Нафтогаз України").

"В умовах, коли скорочуються доходи бюджету, необхідно протягом декількох років суворо контролювати бюджетні витрати, знижувати їх, щоб утримати бюджетний дефіцит", - пояснив він бачення ситуації МВФ.

Представник фонду також повідомив, що МВФ чекає на підвищення ціни за газ для населення у вересні на 20% і в 2010 році щокварталу на 20% - такий крок покликаний скоротити обсяги держпідтримки "Нафтогазу України".

Крім того, за його словами, в 2010 році очікується збільшення обсягу збору податків.

За його словами, Україна вже одержала від МВФ 10,5 млрд. доларів у рамках програми stand-by, передбачається виділення ще 6 млрд. доларів, з яких 3,8 млрд. доларів планується надати країні до кінця 2009 року.

Раніше експерти прогнозували, що утримати курс гривні від падіння до 10 грн. за долар без 4-го траншу кредиту МВФ цього року буде непросто.

Міжнародний валютний фонд у п`ятницю, 28 серпня, в рамках розподілу спеціальних прав запозичення (SDR) на SDR161,18 млрд. (близько 252,08 млрд. дол.) серед 186 країн - акціонерів фонду виділив Україні SDR1,017 млрд., тобто 1,59 млрд. дол.