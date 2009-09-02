Томенко і Герман пропонують провести парламентські слухання

Щодо стану свободи слова в регіонах

Народні депутати Микола ТОМЕНКО (БЮТ) і Ганна ГЕРМАН (Партія регіонів) зареєстрували сьогодні у Верховній Раді проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації". Про це повідомляє сайт ВР. Слухання планується провести 14 жовтня ц.р. Водночас текст зазначеної постанови та супровідні документи на сайті відсутні.

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