У реабілітаційному центрі для наркоманів застрелили 18 чоловік

18 чоловік загинули в реабілітаційному центрі для наркоманів у мексиканському місті Сюдад-Хуарес (Ciudad Juarez) під час збройного нападу, що вчинила група бойовиків.

П`ять чоловік одержали поранення, повідомляє «Франс Прес».

Чи були жертви пацієнтами центру чи його співробітниками, поки не уточнюється.

За даними поліції, бойовики, що напали на центр, входять до наркокартелів, які контролюють місцеві канали підпільних постачань наркотиків у США. Сьюдад-Хуарес, що розташований на мексикансько-американському кордоні, займає одне з перших місць у республіці за числом насильницьких злочинів. З початку 2009 року в місті було убито понад 1100 чоловік, зазначає«Лента.ру».

Починаючи з 2008 року в Мексиці у результаті злочинів, пов`язаних з наркотиками, загинуло понад 9600 чоловік.