У Тимошенко обіцяють затвердити проект бюджету 12 вересня

Кабінет міністрів України планує затвердити макропоказники Державного бюджету на 2010 рік 9 вересня і затвердити повну редакцію документу 12 вересня.

Про це УНІАН повідомив виконувач обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Основні показники затвердимо 9-го і проект бюджету 12-го вересня» - заявив він і при цьому наголосив, що уряд планує передати проект бюджету до Верховної Ради до 15 вересня, як і передбачено законодавством.

Як повідомляв УНІАН, уряд проводить розрахунки бюджету на 2010 рік з урахуванням нової редакції Бюджетного кодексу.

Планується, що прибуткова частина Держбюджету, в порівнянні з 2009 роком, буде збільшена на суму, еквівалентну 2% ВВП, витратна частина – на суму, еквівалентну 3,5% ВВП.

Крім того, розмір дефіциту Держбюджету на 2010 рік планується на рівні 3,98% ВВП.

Розмір Стабілізаційного фонду в 2010 році запланований на рівні 23,5 млрд. грн.