Як з грязелікарні створити ландшафтний заповідник

Управління екології Херсонської області ініціює створення ландшафтного заповідника місцевого значення на базі Соляного озера в Голій Пристані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління екології Херсонської області, відповідний пакет документів направлений на узгодження в Міністерство охорони довкілля.

У заповідник планується включити водний об`єкт і прилеглу територію орієнтовною площею 120 га.

Довідка УНІАН. Парк-пам`ятник садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк санаторію «Гопри» - Грязьове озеро загальною площею 18 га закладено в 1911 році. Природоохоронні об`єкти розташовані на лівому березі річки Конки. Парк розташований в природному заглибленні на межі плавнів і залишків фрагментів піщаної тераси долини Дніпра в межах Голої Пристані.

Грязьове озеро (Соляне озеро) вважається цінним об`єктом у ландшафтному, зоологічному і ботанічному аспектах. На базі озера, яке входить до складу об`єктів природно-заповідного фонду, з 1889 року працює грязелікарня, а з 1914 року - бальнеологічний курорт, пізніше - санаторій «Гопри».

На сьогодні Соляне озеро знаходиться в праві користування держпідприємства «Санаторій «Гопри».

Санаторій контролюється Голопристанською міською радою (75%), проте фактичним власником комплексу є ЗАТ «Укпрофздравниця» (Київ), яке володіє 25% часткою підприємства.