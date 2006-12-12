Тимошенко висунула Черновецькому 5 вимог

Блокування трибуни та президії Київради триватиме до задоволення всіх п’яти вимог, які висувають депутати міжфракційного депутатського об’єднання “Демократичний Київ”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила під час брифінгу у Київраді лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, яка прибула на пленарне засідання разом з майже всіма народними депутатами зі своєї фракції, щоб підтримати демократичні сили Київради.

Вона повідомила, що депутати Київради, зокрема бютівці, висувають 5 вимог до мера та його оточення. За її словами, перша вимога – скасувати необгрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги; друга – встановити прозорі процедури передачі в оренду комунального майна або продажу землі. “Ми не хочемо допустити сьогодні голосування більше 100 ділянок землі, які внесені в порядок денний, і які повністю вирішуються в тіньовому режимі”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Третя вимога опозиціонерів - повернути банк “Хрещатик” Києву; четверта – скасувати рішення про створення комунальних підприємств “Жуків острів”, “Труханів острів”, які, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні практично передані “в певні руки своїх людей”, що практично позбавило киян місць відпочинку; п’ята вимога – запросити прокурора або навіть генпрокурора, щоб він доповів щодо кримінальних справ проти тих осіб, які 7 грудня на засіданні сесії побили двох депутатів Київради.

“Поки ці 5 вимог не будуть задоволені, і поки ми не отримаємо результату, ми розблоковувати Київраду не будемо. Тому що якщо наша політична сила не стане сьогодні на захист киян, нічого, на жаль, доброго від цієї Київради очікувати не доведеться. Тому що на базі певних преференцій для певних депутатів створена машина для голосування – 70 депутатів, яка буде приймати “одобрямс” по будь-яким питанням, які стосуються їх лобістських інтересів”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що депутати будуть займати жорстку позицію.