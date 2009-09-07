ДТП у Криму: один загиблий, четверо поранених

13:26, 07 вересня 2009
Суспільство
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Зіткнулися автобус і ВАЗ

Одна людина загинула і четверо травмовані в результаті зіткнення легкового автомобіля і автобуса в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської Державтоінспекції, аварія сталася у неділю в Сімферопольському районі.

Виконуючи обгін, автомобіль «ВАЗ» виїхав на смугу стрічного руху, де врізався в автобус «ГАЗ».

Загинула пасажирка легкового автомобіля - жителька Сімферополя.

 

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