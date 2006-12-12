Підвищення тарифів потрібне, щоб конфісковувати квартири за борги

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що міська влада Києва має наміри за борги, які накопичаться у киян за комунальні послуги, конфісковувати їхні квартири.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні повідомила журналістам.

“Я хочу попередити киян, що це не просто процедура підняття тарифів. Внаслідок тарифів будуть накопичуватись борги у киян за комунальні послуги, і ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ разом зі своїми найближчими друзями створить процедуру, коли буде практично позов за борги по комунальним послугам відноситись на квартири. І ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні планує за борги на комунальні послуги конфіскувати квартири киян”, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що, враховуючи це, вже сьогодні БЮТ внесла до Верховної Ради законопроект, який забороняє конфіскацію житла за борги за житлово-комунальні послуги, і цього тижня цей законопроект буде розглянутий.