Мінфін та НБУ відпрацювали алгоритм по Укрпромбанку

На сьогодні Міністерство фінансів і Національний банк України узгоджували механізм передачі активів і пасивів фізичних осіб – вкладників «Укрпромбанку» до інших державних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він відзначив, що механізм було узгоджено на зустрічі фахівців Мінфіну і Нацбанку 8 вересня.

«Ми вже по «Укрпромбанку» відпрацювали алгоритм, яким чином розв’язуватимемо питання передачі активів і пасивів, – це питання принципово узгоджено. Це питання ми також обговорили з міжнародними експертами. Ця модель ними приймається у рамках тієї ідеології, яку у нас закладено у Меморандумі з Світовим банком щодо підтримки фінансового сектору», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Водночас він відзначив, що перед рекапіталізацією банку на сьогодні Мінфіну і Нацбанку треба розв’язати два організаційних питання, одне з яких стосується зміни керівника банком.

Відповідаючи на запитання, чи буде «Укрпромбанк» ліквідовано, І.УМАНСЬКИЙ сказав: «Йдеться про виконання зобов`язань за вкладами фізичних осіб».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Кабінет міністрів України надіслав Національному банку листа, в якому пропонував розглянути питання щодо заміни адміністраторів банку «Надра» і «Укрпромбанку». Таку вимогу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обумовила тим, що тимчасові адміністратори зазначених банків не провели реструктуризацію зовнішньої заборгованості цих кредитно-фінансових установ, що є перешкодою для їх докапіталізації за участю держави.

За даними НБУ, необхідний обсяг докапіталізації «Укрпромбанку» станом на 20 липня 2009 року становить 8,9 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрпромбанк» зареєстровано у 1989 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року складали 9,47 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 12,982 млрд. грн., зобов`язання – 12,147 млрд. грн., статутний капітал - 836 тис. грн., власний капітал – «мінус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк закінчив перше півріччя 2009 року зі збитками 4,603 млрд. грн., в 2008 році – з прибутком 17,912 млн. грн.

З 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» було введено тимчасову адміністрацію НБУ. Тимчасовим адміністратором на сьогодні є службовець Нацбанку Костянтин РАЄВСЬКИЙ.