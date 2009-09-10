УПЦ: міжконфесійні конфлікти провокують держслужбовці

Священний Синод Української Православної Церкви оприлюднив прізвища представників органів державної влади, які, на думку УПЦ, провокують загострення міжконфесійної ситуації в Україні та порушують конституційні права віруючих УПЦ.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО, про це йшлося на засіданні Священного Синоду УПЦ у Свято-Успенській Почаївській Лаврі.

Зокрема, Синод заслухав інформацію Предстоятеля УПЦ Митрополита Київського і всієї України Володимира про загострення міжконфесійної ситуації, спричиненої фактами захоплення храмів УПЦ.

Як ідеться в Журналах Священного Синоду УПЦ від 9 вересня, розміщених на офіційному веб-сайті УПЦ, з початку 2009 року на ім’я Митрополита Володимира надійшли рапорти керуючих Тернопільською, Білоцерківською, Сумською та Чернігівською єпархіями про спроби та захоплення храмів УПЦ представниками УПЦ КП за підтримки представників органів державної влади.

«В Тернопільській єпархії за ініціативи сільського голови була вчинена спроба захоплення Свято-Покровського храму в селі Мусорівці Збаразького району Тернопільської області.

В Білоцерківській єпархії мала місце спроба захоплення Свято-Михайлівського храму в селі Карапиші Миронівського району Київської області за підтримки ректора Білоцерківського аграрного університету А.ДАНИЛЕНКА.

В Чернігівській єпархії представники УПЦ-КП захопили Свято-Покровський храм у селі Жукля Корюківського району Чернігівської області за сприяння заступника міністра з надзвичайних ситуацій України В.УСТИМЕНКА.

В Сумській єпархії в селі Беєво Липово-Долинського району Сумської області на Страстному тижні відбулось захоплення храму за сприяння власника місцевої агрофірми І.САЛО», - наголошується в офіційному документі УПЦ.

Крім того, Священний Синод УПЦ стурбований нагнітанням обстановки навколо Свято-Успенської Почаївської Лаври. Зокрема, створенням тимчасової контрольної комісії у Тернопільській обласній раді щодо перевірки законності перебування чоловічого монастиря на території комплексу Почаївської Лаври та про повернення її до складу заповідника.

За наведеними фактами Священний Синод ухвалив направити відповідні звернення до Президента, прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради, а також головам обласних державних адміністрацій та обласних рад згаданих вище областей.