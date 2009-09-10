ДТП на трасі Київ – Чоп: 4 загиблих, 5 поранених
12:01, 10 вересня 2009Суспільство
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Трагедія у Львівській області
У середу о 21.45 у Пустомитівському районі Львівської області на 539-му кілометрі автошляху Київ – Чоп сталося зіткнення вантажівки «DAF» та мікроавтобуса «Мерседес».
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП загинули 4 та постраждали 5 людей. Постраждалих госпіталізовано до львівських міських лікарень.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Усього за добу на території України зареєстровано 97 ДТП, у яких загинули 14 і травмовані 113 людей.
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